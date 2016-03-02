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Роскомнадзор совместно с МВД и сотовыми операторами разработал поправки к закону «О связи», которые предлагают ввести термин «мессенджер» и обязать организаторов распространения информации в интернете идентифицировать пользователей. С документом ознакомился «Коммерсантъ».

В проекте сказано, что мессенджеры – это «информационно-коммуникационные сервисы обмена мгновенными сообщениями». Организаторы распространения информации, в свою очередь, должны будут предоставить программное обеспечение для идентификации своих пользователей.

Представитель Роскомнадзора Вадим Ампелонский сказал «Коммерсанту», что его ведомство не причастно к разработке данных поправок. В МВД на запрос не ответили, но при этом источник газеты пояснил, что министерство работало над документом как лицо, «заинтересованное в пресечении незаконных продаж сим-карт».

Собеседник издания допустил, что эти поправки включат в законопроект об упрощении продажи сим-карт. Предполагается, что с 1 января 2019 года сотовым операторам разрешат заключать договоры об оказании услуг связи с абонентами через интернет. Это будет возможно при помощи Единой системы идентификации и аутентификации (ЕСИА), электронной подписи, портала госуслуг и через подключение к системам госорганов. При этом операторы будут обязаны проверять предоставленную пользователями информацию.

Авторами предыдущих поправок выступали специалисты Медиа-коммуникационного союза. Они уже предлагали идентифицировать пользователей мессенджеров, но тогда инициативу раскритиковали участники интернет-отрасли и рабочая группа «Связь и IT» экспертного совета при правительстве РФ за нарушение конституционного права на приватное общение. Глава Роскомнадзора Александр Жаров говорил, что «никакой речи об ограничении деятельности мессенджеров на территории РФ не велось, не ведется и нам даже во сне не снится».