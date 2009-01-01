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Администрация экс-президента США Барака Обамы за несколько часов до инаугурации американского лидера Дональда Трампа уведомила Конгресс о своем решении выделить Палестине $221 млн. Об этом чиновник Госдепартамента и несколько конгрессменов рассказали Associated Press.

Агентство отметило, что бывший госсекретарь США Джон Керри узнал о намерении Обамы «незадолго до этого».

Эти средства должны пойти на гуманитарную помощь в регионе Западный берег реки Иордан и в секторе Газа. Кроме того, США предоставили Палестине $6 млн на внешнюю политику: $4 млн пойдут на программы по климату, $1,25 млн – для работы организаций ООН. При этом $1,25 млн получит представительство Госдепартамента в Афганистане и Пакистане, а также Бюро по делам Южной и Центральной Азии.

По информации источников, члены Республиканской партии были против выделения этих средств.

«Финансовая помощь Палестине, скорее всего, вызовет гнев со стороны некоторых членов Конгресса и Белого дома. Трамп пообещал быть твердым сторонником Израиля и пригласил премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху посетить Вашингтон в следующем месяце», – отметило агентство.

В декабре Совет Безопасности ООН принял резолюцию, запрещающую Израилю вести поселенческую деятельность на территориях Палестины. Тогда «за» проголосовали 14 членов Совбеза, воздержался один – от США. В итоге Нетаньяху заявил, что страна отказывается исполнять требование ООН.

Трамп перед голосованием по резолюции говорил, что Вашингтону следует наложить вето на этот документ, так как «США уже давно придерживаются позиции, по которой мир между израильтянами и палестинцами достижим только через прямые переговоры между сторонами, а не через навязывание условий через ООН».