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Санкции, введенные США против российской ФСБ, могут привести к невозможности импорта в Россию электронных устройств. К таким выводам пришло РБК.

Как напоминает издание, ввоз в Россию любых устройств с функцией шифрования (в том числе планшетов и мобильных телефонов) подлежит обязательному согласованию с ФСБ. Из-за санкций, однако, американские поставщики не имеют права взаимодействовать с российским ведомством.

По данным источников издания, санкции затрагивают «практически всю индустрию», и сейчас нововведения активно обсуждаются участниками рынка с целью найти возможное решение вопроса.

По мнению опрошенных РБК экспертов, Минфин США в ближайшее время может выдать лицензию, разрешающую американским компаниям взаимодействие с ФСБ в пределах получения разрешительной документации. Аналогичным образом американское ведомство уже поступало в случае с попавшей под санкции «Главгосэкспертизой России»: бизнесу из США было разрешено взаимодействие с ней для получения необходимых по российскому законодательству документов.

Санкции против ФСБ были введены указом Барака Обамы в конце декабря 2016 года. Ограничения вводились как ответ на предполагаемое вмешательство России на ход президентских выборов в США с помощью крупных кибератак.