12:39

Верховный суд Великобритании постановил, что правительство не имеет права начать процедуру выхода страны из ЕС без санкции парламента. Прямая трансляция оглашения вердикта ведется на канале Sky News на YouTube.

Решение было принято восемью голосами против трех. В итоговом вердикте сообщалось, что хотя у правительства есть право действовать по своему усмотрению, выход из ЕС, однако, повлечет за собой неизбежное изменение британского законодательства, а изменение законодательства – прерогатива парламента.

Суд также постановил, что правительства входящих в состав страны Шотландии, Уэльса и Северной Ирландии, не имеют права блокировать или как-то влиять на запуск процедуры выхода из ЕС.

Как ранее писала газета Independent, правительство Терезы Мэй уже подготовило несколько вариантов законопроекта о Brexit и до конца недели один из них будет внесен в парламент.

В начале декабря парламент 461 голосом против 89 уже принимал решение не препятствовать началу переговоров о выходе из ЕС, которые Мэй планирует начать весной 2017 года.

Референдум о членстве Великобритании в ЕС состоялся в июне 2016 года, больше половины проголосовавших высказались за выход из объединения. Результаты референдума, в том числе, привели к смене правительства страны.

Тереза Мэй ранее публично заявляла, что после выхода из Евросоюза Великобритания также откажется от единого европейского рынка и будет строить с ЕС принципиально новые отношения.