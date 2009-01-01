11:18

Американские военные повредили часть бронетехники в ходе переброски из Германии в Польшу. Об этом сообщает The Wall Street Journal.

Инцидент произошел на пути из немецкого порта Бремерхафен. Уточняется, что «несколько» машин повредили после того, как техника врезалась в мосты. Они оказались ниже, чем предполагали военные.

Еще пять единиц бронетехники решили оставить в Германии. Американские войска сейчас пытаются придумать, как перевезти их на территорию соседней страны.

По словам командующего войсками США в Европе Бена Ходжеса, несколько танков прибыли в Европу с разряженными аккумуляторами, так как военные забыли выключить электронные системы. Помимо этого, танки были не полностью заправлены.

С начала 2016 года НАТО официально придерживается политики сдерживания России. Для этого альянс к весне 2017 года намеревается разместить четыре батальона американских и западноевропейских военных в Польше и Прибалтике.

В декабре 2016 года издание Wall Street Journal сообщало, что переброску американских батальонов из Германии в Польшу планируется осуществить в ускоренном режиме, чтобы успеть провести ее до инаугурации Дональда Трампа. В начале января 4 тысячи военных и 90 танков прибыли в Европу.