11:41

Объем безвозмездных поступлений из федерального бюджета в бюджет Крыма в 2016 году увеличился на 20,5% и составил 79,7 млрд рублей. Об этом в интервью ТАСС рассказала министр финансов республики Ирина Кивико.

Так, объем субсидий Крыму из бюджета РФ по итогам прошлого года вырос на 88,5% до 34,7 млрд рублей, а объем иных межбюджетных трансфертов – на 64% до 4,1 млрд рублей. В то же время дотации Крыму из федерального бюджета сократились на 8,7% до 38,1 млрд рублей, а субвенции – на 20,2% до 2,7 млрд рублей.

Кивико добавила, что дефицит консолидированного бюджета Крыма за 2016 год составил 19,3 млрд рублей. Между тем плановый уровень бюджетного дефицита в 2017 году установлен на уровне 3,1 млрд рублей.

Ранее сообщалось, что объем налогов, собранный властями Крыма в прошлом году, увеличился в 1,2 раза по сравнению с 2015 годом и составил около 50 млрд рублей.

Крым вошел в состав России в марте 2014 года после референдума, проведенного среди жителей полуострова. Украина и ряд стран Запада легитимность референдума не признали и ввели санкции против РФ. В ответ Москва с августа 2014 года установила продуктовое эмбарго в отношении государств, присоединившихся к антироссийским санкциям.