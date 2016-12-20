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Вице-спикер Госдумы Петр Толстой назвал антисемитскими заголовки в СМИ, которые процитировали его слова про потомков людей, «выскочивших из-за черты оседлости». Об этом сообщает «Интерфакс».

«Мне кажется, что как раз эти заголовки, которые вышли на “Эхо Москвы” и в “Независимой газете” – это как раз и есть антисемитизм. Я, честно говоря, сильно был удивлен.<…> Люди с какой-то потревоженной спецификой, они почему-то это приняли в адрес национальностей, ничего такого я не имел в виду», – заявил он.

23 января Толстой, обсуждая дискуссию о передаче Исаакиевского собора в Санкт-Петербурге в пользование РПЦ, заявил, что «люди, являющиеся внуками и правнуками тех, кто рушил наши храмы, выскочив из-за черты оседлости с наганом в 17-м году, сегодня, работая в разных других очень уважаемых местах – на радиостанциях, в законодательных собраниях, продолжают дело своих дедушек и прадедушек». Он также подчеркнул, что «собор был построен нашими предками не для того, чтобы там болтался маятник Фуко или чтобы там петербургская интеллигенция водила экскурсии с шампанским на балкон. Это здание, которое должно принадлежать и служить церкви».

«Слушайте, а если бы я сказал “комиссары в пыльных шлемах”, то обиделись бы те, кто носит шлемы, а если бы я сказал, что “в кожанках”, то обиделись бы все, кто носит кожаные куртки. Ну что это за дурь?» – сказал «Интерфаксу» Толстой.

В свою очередь, Федерация еврейских общин России после высказываний Толстого обвинила его в подрыве межнационального мира. Как заявил президент ФЕОР Александр Борода, «подобные заявления обычно приходится слышать от безответственных разжигателей антисемитских кампаний. Когда мы слышим такое из уст вице-спикера Госдумы на официальной пресс-конференции, это прямой подрыв межнационального мира в стране и нагнетание напряженности».

Председатель Госдумы Вячеслав Володин в ответ на обвинения ФЕОР выразил готовность встретиться с руководством федерации для обсуждения ситуации, но призвал не уходить «в вопросы межнациональных претензий». Володин указал, что в прямой речи Толстого не было упоминаний какой-либо конкретной национальности, а также напомнил, что когда говорят о черте оседлости, имеют в виду также и каторжан.