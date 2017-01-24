Капитализм, как известно, заставляет людей больше работать – и крадет у них время на сон. В разных странах это происходит с разными последствиями. По данным свежего исследования, где анализируется активность пользователей в интернете, средний житель России спит 9 часов 20 минут, по другим данным – существенно меньше: около 7 часов. В Аргентине этот показатель составляет 10 часов и 16 минут, в США – 8 часов и 31 минуту, а в Японии – 7 часов и 16 минут. Как продолжительность сна влияет на производительность и связанный с ней рост экономики соответствующих стран?