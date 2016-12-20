13:45

Причиной блокировки страницы блога на сервисе Tumblr с записью, содержащей цитату из «Трех товарищей» Эриха Марии Ремарка, является заголовок блога. Об этом заявил пресс-секретарь Роскомнадзора Вадим Ампелонский.

Как уточнил Ампелонский, заголовок блога описывает один из способов самоубийства.

Почему в реестр запрещенных сайтов была внесена только одна страница блога, содержавшая цитату, в то время как название блога видно на всех его страницах, Ампелонский не уточнил.

О блокировке страницы с цитатой из «Трех товарищей» стало известно 23 января. «Роскомсвобода» указывала, что именно цитата, начинающаяся со слов «жизнь – это болезнь», является причиной блокировки.

Закон об охране детей от информации, причиняющей вред их здоровью, вступил в действие в 2012 году. В число функций Роскомнадзора входит охрана детей от травмирующей информации. Ведомство, в частности, занимается блокировкой сайтов, которые пропагандируют самоубийство.