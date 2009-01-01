Декретный отпуск до сих пор многим кажется женской прерогативой, однако этот стереотип со временем разрушается. В большинстве стран, входящих в Организацию экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), мужчинам положена минимум неделя оплачиваемого отпуска после рождения ребенка. Даже в США, где декрет исключительно женская привилегия, есть позитивные подвижки: с 2017 года некоторые крупные компании (например, Coca-Cola) будут предоставлять своим работникам-мужчинам возможность взять оплачиваемый отпуск по уходу за ребенком. В России мужчина может уйти в декрет, но на это решаются лишь в двух процентах семей.

Лучшие условия для мужских декретов в Бельгии, Франции, Исландии, Люксембурге, Норвегии, Португалии и Швеции. В 2016 году шведы к десяти неделям оплачиваемого отпуска добавили еще шесть: 16 недель декрета на каждого ребенка может взять любой из родителей. Именно мужчины в Швеции часто продлевают отпуск – лишь бы подольше посидеть с детьми. В шведских семейных центрах мужчин с детьми можно увидеть чуть ли не чаще, чем женщин. И это не должно казаться удивительным: исследования показывают, что после родов организм меняется у обоих родителей. Как именно это происходит у мужчин, раccказывает Aeon.