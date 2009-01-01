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Российской экономике «практически гарантированы низкие, но положительные темпы роста» в случае отсутствия новых внешних шоков. Такой прогноз содержится в январском «Мониторинге экономической ситуации», подготовленном экспертами Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ (РАНХиГС), поступившем в Republic 24 января.

В материалах РАНХиГС отмечается, что со второй половины 2016 года в экономике РФ началась «фаза циклического подъема». По мнению экономистов, она продолжится следующие два года.

Согласно консервативному сценарию (с ценой российской нефти Urals в 2017–2018 годах на уровне $40 за баррель), российский ВВП в текущем году увеличится на 0,6%, а в следующем – на 1,7%. Базовый сценарий (баррель Urals в следующие два года будет стоить $50 и $60 соответственно) предполагает повышение ВВП на 1,4 и 2,2%.

Специалисты РАНХиГС считают, что «при отсутствии структурных реформ» более высокие темпы роста ВВП возможны только в случае устойчивого роста цен на нефть до $100 за баррель и более. Однако в случае реализации такого варианта «резко возрастут риски возникновения нового кризиса в экономике».

Кроме того, эксперты считают, что у России есть возможности для развития аграрного сектора, и уже в 2017 году страна при «сохранении сложившихся тенденций» может стать нетто-экспортером сельскохозяйственной продукции (ее экспорт превысит импорт). В мониторинге говорится, что Россия «способна как увеличить экспорт традиционной продукции, так и выйти на мировой рынок с новой: это мясо птицы, свинина, сахар, картофель, бахчевые».

В начале января глава Минэкономразвития Максим Орешкин заявил, что со второй половины 2017 года российская экономика будет расти на 2% в годовом выражении. В целом за текущий год в министерстве ожидают увеличения ВВП на 0,6% при цене на нефть $40 за баррель. До этого первый вице-премьер РФ Игорь Шувалов констатировал, что отечественная экономика приведена в рабочее состояние, и наблюдается «медленный, но рост». В 2017 году, по его словам, ВВП России должен увеличиться на 1% или больше после снижения на 0,6–0,7% в текущем году.

Что касается 2016 года, в декабре в Минэкономразвития улучшили прогноз по экономическому спаду в стране с 0,6% до 0,5%. В январе Росстат резко улучшил оценку по сокращению ВВП в 2015 году с 3,7% до 3%.