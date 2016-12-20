16:14

Чистая прибыль ВТБ по российским стандартам бухгалтерского учета (РСБУ) по итогам 2016 года составила чуть более 70 млрд рублей. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на материалы ЦБ.

За прошлый год прибыль госбанка увеличилась почти в 1,5 раза – в 2015 году она оказалась на уровне 48,6 млрд рублей. Розничная «дочка» ВТБ – «ВТБ 24» – нарастила чистую прибыль в 94 раза по сравнению с 2015 годом, с 461 млн до 43,13 млрд рублей.

В то же время Банк Москвы (также «дочка» ВТБ) в 2016 году остался убыточным. Однако потери организации сократились в 1,4 раза – с 62,9 млрд до 45,76 млрд рублей.

Годовую отчетность по международным стандартам (МСФО) ВТБ пока не опубликовал. В конце декабря сообщалось, что чистая прибыль банка по МСФО за январь-ноябрь 2016 года выросла в 15 раз по отношению к тому же периоду 2015 года – до 45,5 млрд рублей.

В середине января глава ВТБ Андрей Костин заявил, что в 2017 году банк «влегкую» сможет получить 100 млрд рублей чистой прибыли. По итогам 2016 года, по прогнозам Костина, ВТБ заработает около 50 млрд рублей.