Белые лабораторные мыши – мирные животные, но свежая статья в биологическом журнале Cell рассказывает, как одним нажатием кнопки превратить их в берсерков. Выглядит это так: вот мышь мирно делит клетку с кузнечиком, но ученый нажимает на кнопку – и кузнечик мгновенно сожран. К мышиной голове тянется оптоволокно, по которому передается лазерный импульс в амигдалу – небольшую область мозга в форме миндалины. Считается, что она отвечает за страх и чувство подавленности. Сенсация заключается в том, что как оказалось, хищная натура и страх уживаются на одном крошечном островке нервной ткани (у человека амигдала весит всего около двух граммов). «Центр страха» одновременно служит сценой для сложного оркестра реакций, заставляющих выслеживать, гнать, держать и смыкать челюсти на горле жертвы, которая никак не ожидала такого конца.

Ученые, как нетрудно заподозрить, переводили мышей в виварии не только ради этого вывода. Главным для нейробиолога были молекулярные переключатели, которые мышам вмонтировали в нервные клетки, чтобы те реагировали на лазерный луч. Эти переключатели – специальные светочувствительные белки, опсины, родственники белка родопсина из человеческой сетчатки, который позволяет нам видеть в темноте, но не различать цвета. «Ночью все кошки серы» – это, про его работу.