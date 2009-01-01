16:54

Ассоциация киноакадемиков объявила номинантов кинопремии «Оскар-2017». Трансляция велась в твиттере киноакадемии.

Лидером по числу номинаций стал фильм «Ла-Ла Ленд» – он представлен в 13 категориях. В номинации на самую лучшую песню представлены сразу две композиции из фильма, поэтому всего у «Ла-Ла Ленда» 14 номинаций.

Претендентами на премию за лучший фильм стали фильмы «Прибытие», «По соображениям совести», «Скрытые фигуры», «Лев», «Лунный свет», «Ла-Ла Ленд», «Ограды», «Любой ценой» и «Манчестер у моря».

На награду за лучший оригинальный сценарий претендуют фильмы «Ла-Ла Ленд», «Лобстер», «Любой ценой», «Манчестер у моря» и «Женщины двадцатого века»

Номинацию на премию за лучшую главную мужскую роль получили Дензел Вашингтон за фильм «Ограды», Райан Гослинг («Ла-Ла Ленд»), Кейси Аффлек («Манчестер у моря»), Эндрю Гарфилд («По соображениям совести»), Вигго Мортенсен («Капитан Фантастик»).

На награду за лучшую главную женскую роль номинированы Натали Портман за роль в фильме «Джеки», Эмма Стоун («Лалаленд»), Мэрил Стрип («Флоренс Фостер Дженкинс»), Изабель Юппер («Она») и Рут Негга («Лавинг»).

Фильм Андрея Кончаловского «Рай», ранее попавший в лонг-лист «Оскара», не вошел в итоговое число номинантов на премию за лучший фильм на иностранном языке.

Максимальное количество номинаций на кинопремию (14) получали фильмы «Все о Еве» 1950 года и «Титаник» 1997 года. При этом «Титаник» получил 11 наград, установив еще и рекорд по количеству выигранных статуэток.

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