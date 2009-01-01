17:41

Смольнинский районный суд Санкт-Петербурга удовлетворил иск жителей города, которые просили признать незаконнуо установку мемориальной доски адмиралу Александру Колчаку. Об этом сообщает «Интерфакс».

«Признать незаконным постановление правительства Санкт-Петербурга об установке мемориальной доски Колчаку и возложить на комитет по культуре правительства Санкт-Петербурга обязанности по ее демонтажу», – говорится в решении суда.

Судья отметила, что в 1999 году по решению военного суда Забайкальского военного округа Колчак был признан участником репрессий по отношению к российскому населению. Позже это решение было подтверждено Верховным судом.

Представители выступавшего ответчиком правительства Санкт-Петербурга настаивали, что установка мемориальной доски не является актом внесудебной реабилитации Колчака.

Доска памяти Колчака была установлена на улице Большая Зеленина 12 ноября 2016 года. Инициатором ее установки выступил историко-культурный центр «Белое дело».

Адмирал Колчак был одним из наиболее заметных военачальников русской армии во времена Первой мировой войны. Во время Гражданской войны он был участником белого движения. В 1920 году был расстрелян большевиками.