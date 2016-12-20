24 января гонконгская пресса сообщила, что Китай разместил в приграничных с Россией провинциях на северо-востоке страны – примерно в 700 километрах от Владивостока – ядерное оружие. Сообщение перепечатали и китайские государственные СМИ. Речь шла о новых баллистических ракетах «Дунфэн-41» с разделяющимися боеголовками.

Официальная российская реакция была спокойной – в Кремле заявили, что угрозы в этом не видят. Комитет по обороне Совета Федерации, впрочем, пообещал, что группировка ПРО на Дальнем Востоке будет усилена.

Оправдано ли спокойствие Кремля и может ли размещение китайских ракет в приграничных регионах угрожать России?

Что известно о ракетах?