24 января, 18:01

Россия представила проект новой Конституции Сирии и передала его сирийской оппозиции. Об этом сообщает «Интерфакс».

«Мы передали на изучение сирийской вооруженной оппозиции проект Конституции Сирии, который был подготовлен российскими специалистами», – сказал спецпредставитель президента России по Сирии Александр Лаврентьев.

По его словам, это было сделано для того, «чтобы ускорить процесс принятия Конституции Сирии и придать ему дополнительный импульс». Лаврентьев отметил, что Москва призывает все заинтересованные в решении конфликта государства оказать помощь правительству Сирии и повстанцам в разработке нового Основного закона.

24 января в Астане состоялись переговоры по сирийскому урегулированию, в которых приняли участие представители России, Турции, Ирана, а также правительства Сирии и повстанческих группировок. По их итогам стороны договорились продолжать работу по достижению урегулирования конфликта и по контролю за продолжающимся с конца декабря перемирием.

О том, что российские специалисты принимают участие в разработке новой сирийской Конституции, впервые сообщалось весной 2016 года. СМИ тогда писали, что Москва работает в этом направлении совместно с Вашингтоном.