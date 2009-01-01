24 января, 18:41

Музей-заповедник «Херсонес Таврический» перейдет в пользование РПЦ при условии передачи помещений для музеев. Об этом рассказал глава синодального Отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда.

«В отличие от “Херсонеса Таврического” для передачи Исаакиевского собора предоставления никаких помещений для музейных коллекций не требуется, и поэтому считаю необоснованным связывать две данные ситуации и использовать их для обострения конфликтности», – заявил он.

Говорить о скорой передаче заповедника РПЦ преждевременно, уверен Легойда. Это произойдет только после предоставления музею помещений для коллекций. Уточняется, что церковь претендует только на храмы и монастырские строения.

Симферопольская и Крымская епархия РПЦ обратились в Росимущество с просьбой передать им 24 объекта «Херсонеса Таврического» 23 января. Директор музея высказалась против этой инициативы, а в Министерстве культуры сочли предложение спорным и требующим обсуждения.

Представители церкви обращались в Росимущество в 2016 году, но тогда запрос отклонили из-за неполной документации.