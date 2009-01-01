Российский рынок генеалогических исследований уверенно растет. Этому способствуют как патриотический подъем после присоединения Крыма и популярность акции «Бессмертный полк», так и рост числа желающих эмигрировать в другие страны. Клиентов не останавливают даже высокие цены: генеалоги признают, что дороже, чем в России, их услуги не стоят нигде. Исследование родословной может обойтись в миллионы рублей. Republic рассказывает, как устроен рынок генеалогических исследований в России и почему он растет.

Патриоты и эмигранты

«Мы замечаем всплеск интереса к родословным каждый раз, когда кто-то из знаменитостей говорит о своих корнях. Например, недавно были новости про Стивена Сигала, который получил российское гражданство и сказал, что его бабушка и дедушка из России. Но самый мощный импульс для населения – это “Бессмертный полк”», – говорит Артем Маратканов, основатель компании Международный генеалогический центр, которую участники рынка называют одной из крупнейших. По его словам, с 2009 года, когда была создана компания, рынок генеалогических исследований вырос в 3–4 раза и продолжает расти на 20% в год. Предприниматель оценивает его в 500 млн рублей: всего в России 13 известных компаний в этой сфере и около сотни частных исследователей.