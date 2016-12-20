24 января, 19:54

Президент США Дональд Трамп подписал указ, который предполагает возобновление проектов по строительству нефтепроводов Keystone XL и Dakota Access в Канаду. Об этом сообщает «Би-би-си».

«Если начнется строительство трубопровода, это создаст 28 тысяч рабочих мест», – заявил Трамп.

Президент также подписал указ ускорить экологические экспертизы для проектов инфраструктуры США: аэропортов, дорог и мостов.

Экологические организации негативно отнеслись к указу президента, уточняет телеканал. Они предупредили, что заявленное количество рабочих мест не может быть создано, а также, что это навредит экологии.

Трамп заявлял о возобновлении планов по строительству нефтепроводов во время своей предвыборной кампании. Он также сообщал, что отменит большую часть указов своего предшественника Барака Обамы.

Обама наложил на проект вето в феврале 2015 года. В частности, против строительства трубопровода высказывалось коренные американцы. Предполагалось, что длина трубопровода составит 2,7 тысячи километров, по ней должно было перекачиваться до 830 тысяч баррелей нефти из Канады в США.