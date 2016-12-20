24 января, 20:04

Источником большей части доклада о якобы имеющемся у России компромате на президента США Дональда Трампа был президент Российско-Американской торговой палаты в США Сергей Миллиан. Об этом пишет Wall Street Journal со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

По данным источника, гражданин США белорусского происхождения Миллиан не делился информацией непосредственно с автором досье, бывшим сотрудником британской разведки Кристофером Стилом. Миллиан говорил о связи Трампа с Россией некоему человеку, который позже передал информацию Стилу.

Как отмечает WSJ, Миллиан мог и не знать о том, что человек, которому он рассказывает эту информацию, связан с сотрудниками британской разведки.

11 января CNN и Buzzfeed сообщили, что российская разведка получила компромат на Дональда Трампа, но решила его не публиковать. В докладе, в частности, содержится информация о сексуальных актах Трампа с проститутками. Buzzfeed, однако, подчеркнул, что им не удалось проверить и подтвердить обнародованные данные.

Позже WSJ сообщила, что доклад подготовила фирма Orbis Business Intelligence, главой которой является бывший сотрудник МИ-6 Кристофер Стил. Компания, по данным газеты, занимается расследованиями в области безопасности.

В Кремле доклад назвали «уткой», которая направлена на ухудшение отношений России и США. По мнению Трампа, подобные «фейковые новости» распространяют его политические оппоненты.