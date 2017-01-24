24 января, 21:25

Глава «Роснефти» Игорь Сечин предложил президенту Владимиру Путину более 500 млрд рублей налогов в случае отмены монополии «Газпрома» на экспорт газа. Об этом пишет РБК.

13 декабря 2016 года Сечин направил Путину письмо, в котором говорится, что «Роснефть» ведет переговоры с British Petrolium о заключении долгосрочного контракта на поставки газа на экспорт через Германию, сообщает издание. Эту информацию подтвердил источник в компании, а также топ-менеджер «Газпрома».

«Роснефть» хочет заключить с британской нефтегазовой компанией договор на 16 лет. Предлагается поставлять от 7 до 10 млрд кубометров газа в год.

По оценкам «Роснефти», заключение контракта с BP привлечет в бюджет более 500 млрд рублей налоговых поступлений. Глава компании утверждает, что договор с британской компанией не будет конкурировать с контрактами «Газпрома».

«Они (поставки газа для BP) заместят объемы импортного газа, закупаемого или планируемого к закупке у конкурирующих поставщиков (прежде всего СПГ из США)», – отмечается в письме.

По данным РБК, Путин 17 декабря поручил главе Минэнерго Александру Новаку проработать предложение Сечина.

Источник издания в «Газпроме» назвал попытки «Роснефти» добиться у президента экспорта своего газа «вредным подходом».

«У нас все мощности заняты под наши контракты, а газ для нужд BP мы можем продать сами», – заявил он.

«Роснефть» по итогам 2016 года обогнала НОВАТЭК по уровню добычи газа, выйдя на второе место после «Газпрома». Компания планирует добывать 100 млрд кубометров газа к 2020 году, что вынуждает ее бороться за новые рынки сбыта.