24 января The Wall Street Journal назвала основного источника информации для досье с «компроматом» на президента США Дональда Трампа. По данным газеты, им оказался выходец из Белоруссии Сергей Миллиан – президент зарегистрированной в его собственной квартире небольшой нью-йоркской организации «Российско-американская торговая палата» (РАТП). В соцсетях, презентациях и многочисленных интервью РИА «Новости» предприниматель называл себя хорошим знакомым и бизнес-партнером Трампа. Представители президента США его связь с Миллианом отрицают.

От Миллиана составители досье якобы узнали самую скандальную информацию, попавшую в документ, причем не напрямую: его слова автору доклада Кристоферу Стилу передал посредник. Сам Миллиан мог не догадываться, что его рассказы попадут в распоряжение бывшего британского разведчика

Кто такой Сергей Миллиан?

Судя по профилю 38-летнего Миллиана в LinkedIn, в 2000 году он окончил Минский государственный лингвистический университет, годом позже – Академию управления при президенте Белоруссии. Сам Миллиан указывает в соцсети, что работает в США лицензированным брокером по недвижимости. Когда он переехал в США и получил гражданство – неизвестно.

В 2006 году в Атланте Миллиан зарегистрировал РАТП. В первых налоговых декларациях организации, по данным Mother Jones, Миллиан был представлен как Сяргей Кукуть. «Для иммигрантов в порядке вещей менять фамилию и имя после переезда в США», – позже объяснил он смену имени.

На сайте и бланке организации указан адрес на Уолл-Стрит, однако Financial Times не удалось найти офис палаты по указанному адресу. Как следует из налоговой декларации РАТП, организация зарегистрирована в квартире Миллиана в Квинсе.