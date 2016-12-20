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Мосгорсуд постановил заблокировать французский видеосервис DailyMotion по иску телеканала «Пятница!», сообщает «Газета.ру» со ссылкой на пресс-релиз «Газпром-медиа».

В течение года холдинг «Газпром-медиа», владеющий телеканалом «Пятница!», направил несколько претензий в адрес Dailymotion с требованием прекратить незаконную трансляцию программ «Ревизорро», «Магаззино», «Пацанки» и других. Однако реакции от видеохостинга не последовало.

Решение о «вечной блокировке» было вынесено Мосгорсудом еще 2 декабря 2016 года, уточняет издание.

«Представители Dailymotion в указанные сроки не подали апелляцию. Решение суда направлено в Роскомнадзор для осуществления постоянной блокировки видеохостинга», – говорится в сообщении.

DailyMotion является третьим в мире видеохостингом по числу пользователей, уступая YouTube и Vimeo. Им пользуются 300 млн человек по всему миру. Сервис на 90% принадлежит крупному медиахолдингу Vivendi и на 10% – оператору Orange.