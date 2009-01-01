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Топ-менеджера «Лаборатории Касперского» Руслана Стоянова арестовали в связи с расследованием в отношении одного из заместителей главы центра информационной безопасности (ЦИБ) ФСБ. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на источники, близкие к ФСБ.

В «Лаборатории Касперского» подтвердили арест, но отметили, что расследование не имеет отношения к работе компании.

По этому делу арестован также руководитель одного из подразделений ЦИБ ФСБ Сергей Михайлов, утверждает источник издания. Знакомый Михайлова подтвердил, что его номер недоступен с декабря. Стоянов и Михайлов не появлялись в социальных сетях больше месяца, отмечает «Коммерсантъ».

Управление собственной безопасности (УВП) ФСБ проводит расследование по подозрению в государственная измене, сообщают источники издания. В рамках дела проверяется информация о возможном получении сотрудником ЦИБ взятки от одной из иностранных организаций. Посредником в сделке предположительно стал сотрудник российской компании в сфере информационной безопасности.

Ранее «Коммерсантъ» писал о возможной отставке куратора кибербезопасности ФСБ Андрея Герасимова в связи с расследованием УВП в отношении одного из его заместителей.

Отдел расследования компьютерных инцидентов «Лаборатории Касперского», который возглавлял Стоянов, помогал ФСБ и МВД проводить анализ киберпреступлений с 2013 года, отмечает издание. Источники «Коммерсанта» опасаются, что ситуация в ЦИБ может негативно отразиться на рынке кибербезопасности и поставить его участников перед необходимостью «заново выстраивать отношения с государством».