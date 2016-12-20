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Группа компаний «Шоколадница» построит сеть придорожных кафе, сообщают «Ведомости» со ссылкой на представителя компании.

Первый ресторан дорожного питания заработает 25 января на 262-м километре федеральной трассы М11 Москва – Санкт-Петербург, отмечает издание. Всего за три года планируется открыть более 10 кафе.

«Шоколадница» собирается построить заведения двух типов. Первые, под названием Mgrillcafe, будут более крупными: на 70–90 посадочных мест с площадью от 400 квадратных метров. В этих кафе также будут оборудованы сервисные комнаты с душевыми кабинками, детские и семейные комнаты, кофе-бар и мини-маркет.

Второй формат будет носить название Mcafe. В заведениях площадью 180 квадратных метров на 20–30 посадочных мест также будет мини-маркет, сервисные комнаты и некоторые другие услуги.

Проект ресторанов дорожного питания Mcafe реализуется в рамках комплексной программы «Автодора», сообщила изданию представитель госкомпании Екатерина Варенова. Эта программа предусматривает создание и развитие сервисной инфраструктуры на скоростных дорогах. «Шоколадница» стала первой компанией на федеральном уровне, с кем было достигнуто соглашение.