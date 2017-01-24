03:32

Фильм «Жемчужина», созданный компанией Google, стал первой короткометражной картиной в виртуальной реальности, номинированной на премию «Оскар». Об этом пишет Mashable.

«Жемчужина» из проекта Google Spotlight Stories попала в номинацию «Лучший анимационный короткометражный фильм».

Картина рассказывает историю отношений между отцом и дочерью. Зритель, находясь в виртуальной реальности, наблюдает за происходящим с пассажирского сидения машины, где и разворачивается действие фильма.

Короткометражка предназначена для просмотра с использованием гарнитуры виртуальной реальности, однако ее также можно посмотреть на YouTube благодаря функции панорамного видео.

Номинация «Жемчужины» позволит большему количеству VR фильмов привлечь внимание Голливуда и массового зрителя, отмечает издание.