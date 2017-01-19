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Сотрудники ФБР прослушали телефонные разговоры между советником президента США Дональда Трампа по национальной безопасности Майклом Флинном и послом России в Вашингтоне Сергеем Кисляком. Об этом пишет NBC со ссылкой на анонимный источник в спецслужбах.

В результате проверки ведомство не обнаружило ничего незаконного в действиях Флинна, отмечает издание.

Ранее стало известно, что ФБР, ЦРУ и Агентство национальной безопасности (АНБ) США проводили расследование нескольких телефонных звонков Флинна Сергею Кисляку 29 декабря.

В этот день администрация президента Барака Обамы ввела новые санкции против России из-за «вмешательства» в выборы в США. В переходном штабе Трампа тогда заявили, что контакты между Флинном с Кисляком касались исключительно организации беседы между будущим американским лидером и российским президентом.

7 января американская разведка опубликовала доклад о «вмешательстве» России в президентские выборы в США. Его авторы обвинили Владимира Путина в «очевидном предпочтении» и поддержке Дональда Трампа.

New York Times 20 января писала, что американские спецслужбы начали проверку возможных связей троих помощников Трампа с Россией. По данным газеты, разведка изучает «перехваченные сообщения и финансовые транзакции». Расследование касается в том числе бывшего главы избирательного штаба Трампа Пола Манафорта, у которого был бизнес в России и на Украине.