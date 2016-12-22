04:08

Глава Мальтийского ордена великий магистр Мэтью Фестинг ушел с поста после конфликта с папой римским Франциском, передает Reuters.

Агентство отмечает, что Фестинг покинул должность по просьбе папы римского.

Ранее религиозный орден Римско-католической церкви назвал недопустимым решение папы римского начать расследование отстранения канцлера ордена от должности. Рыцари Мальты попросили его «держаться подальше» от дел ордена.

Канцлера Альбрехта фон Безелагера снял с поста глава ордена Мэтью Фестинг. Безелагера обвиняли в поддержке программ бесплатной раздачи презервативов, в то время как церковь не приветствует контрацепцию. Канцлер ордена обратился к папе римскому, после чего тот распорядился начать расследование обстоятельств отставки.

Великие магистры ордена, основанного в 11 веке, обычно избираются пожизненно, отмечает Reuters.