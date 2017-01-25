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Зарегистрированная в штате Делавэр компания PPF Management подала иск в суд Нью-Йорка о возмещении ущерба в размере $750 млн за утерю контроля над российским предприятием по добыче щебня «Павловскгранитом». Об этом пишет газета «Ведомости».

В числе ответчиков по делу фигурируют Сбербанк и его глава Герман Греф. Тажке среди них указаны «Сбербанк капитал» и его генеральный директор Ашот Хачатурянц, «НЭО Центр» и его вице-президент Олег Греф, один из владельцев Национальной нерудной компании (ННК) Юрий Жуков и еще несколько физических и юридических лиц.

В иске утверждается, что ответчики якобы вступили в сговор с целью рейдерского захвата «Павловскгранита». До конца 2009 года его крупнейшим владельцем был Сергей Пойманов. Предприятие кредитовалось в Сбербанке и не смогло обслуживать долги, из-за чего бизнесмен лишился своей собственности.

Издание отмечает, что Пойманов неоднократно обращался в российские суды, после чего переуступил PPF Management права требования.

В иске указывается, что в отношении Пойманова также была организована «кампания травли и запугивания». В августе 2016 года СК передал в прокуратуру уголовное дело о злоупотреблении Поймановым полномочиями при перепродаже бетонного завода в Воронеже. В то же время арбитраж Московской области признал его банкротом и начал процедуру продажи имущества. Его личный долг оценивали более чем в три миллиарда рублей.

И материалов дела следует, что первое слушание назначено на 20 апреля.