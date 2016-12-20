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«Роскосмос» отзовет все двигатели для двух ступеней ракеты «Протон» из-за неполадок, обнаруженных во время огневых испытаний, сообщает «Коммерсантъ».

О проблемах с двигателями изданию рассказали несколько анонимных топ-менеджеров «Роскосмоса». Расследование причин инцидента показало, что при сборке двигателей использовались «неликвидные компоненты», в частности, менее жаростойкие металлы.

В итоге, пишет «Коммерсантъ» было решено отозвать двигатели для «Протонов» на завод-изготовитель для перепроверки и устранения недостатков.

«Речь идет обо всех без исключения двигателях для “Протонов”, выпущенных на ВМЗ (Воронежский механический завод) за последние несколько лет. Это десятки единиц, включая те, что уже были доставлены на космодром Байконур»,– уточнил собеседник издания.

Отзыв двигателей повлечет серьезный сбой графика стартов, отмечает «Коммерсантъ». По «самым оптимистичным прогнозам», следующий пуск «Протона» с Байконура состоится не ранее лета, хотя прежде был запланирован на февраль.

Издание напоминает, что по вине ВМЗ произошла авария скосмического грузовика «Прогресс МС-04»1 декабря 2016 года. Позже в связи с неудовлетворительной работой завода и качеством выпускаемой им продукции директор предприятия Иван Коптев подал в отставку.