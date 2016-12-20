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Россия заняла 131-е место в рейтинге восприятия коррупции, таким образом ухудшив свои позиции по сравнению с 2015 годом. Это следует из списка, подготовленного международной организацией Transparency International.

В 2015 году индекс восприятия коррупции в России составил 29 баллов из 100. В 2016 году показатель не изменился, однако страна опустилась с 119-ой на 131-ую строчку в рейтинге. Снижение связано с увеличением числа оцениваемых стран.

Россия находится на одинаковых позициях с Ираном и Непалом. Соседние строчки в списке занимают Украина и Казахстан.

Лидерами рейтинга стали Дания и Новая Зеландия (по 90 баллов), Финляндия (89 баллов) и Швеция (88 баллов). Самый низкий индекс восприятия коррупции в Северной Корее (12 баллов), Южном Судане (11 баллов) и Сомали (10 баллов). Следом идут Йемен, Судан, Ливия, Афганистан, Гвинея-Бисау и Венесуэла.

Одним из наиболее важных факторов, повлиявших на положение России в рейтинге стала утечка «панамских документов», считают специалисты из «Трансперенси Интернешнл Россия». Информация об том, что российские чиновники замешаны в махинациях с офшорами, широко освещалась в российских СМИ и «не могла не повлиять» на ответы респондентов.

Также на результатах опроса сказались «громкие дела» против высокопоставленных чиновников: арест главы Минэкономразвития Алексея Улюкаева, генерала ФСО Геннадия Лопырева, полковника МВД Дмитрия Захарченко.

С другой стороны, авторы исследования отмечают улучшения в сфере антикоррупционного законодательства. В том числе, российским чиновникам запретили владеть иностранными финансовыми инструментами. Был также принят закон о попадании в «черный список» людей, уволенных с государственных должностей и из правоохранительных органов за коррупционные нарушения.

Индекс восприятия коррупции выпускается с 1995 года. Рейтинг составляется на основании независимых опросов международных экспертов и крупных финансовых и правозащитных организаций.