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Создание научно-технологической долины МГУ откладывается из-за отсутствия решения о том, кто будет распоряжаться ее территорией. Об этом сообщает телеканал «Дождь» со ссылкой на федерального чиновника.

В декабре ректор университета Виктор Садовничий говорил, что продолжается «детальное обсуждение этого вопроса». Однако до сих пор «новостей нет», отмечает «Дождь».

«Я над этим очень серьезно работаю. Не так все просто, но я уверен, что мы решим этот проект. Решали похожие вопросы, решим и этот проект», – сказал Садовничий.

МГУ разрабатывает концепцию долины с 2013 года. В ее разработке также участвует фонд Катерины Тихоновой, которую Reuters и Bloomberg называют дочерью президента России Владимира Путина. В конце мая 2016 года РБК сообщало о назначении первого вице-премьера Игоря Шувалова куратором проекта долины МГУ.

В марте 2016 года Минэкономразвития подготовило законопроект о научно-технологической долине МГУ. В нем предлагалось учредить управляющую госкомпанию, которой планировалось передать в собственность 100 га земли на Ломоносовском проспекте.

В ответ на это В МГУ разработали документ, который запрещает отнимать у университета землю. Эксперты назвали законопроект Минэкономразвития «безграмотным» и «неконституционным».