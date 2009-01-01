09:57

Правоохранительные органы проверяют возможную подмену драгоценных металлов, используемых при строительстве ракеты-носителя «Протон-М» на Воронежском механическом заводе. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник, знакомый с ходом расследования.

«При сборке двигателей для “Протона-М” по технологии применяются драгметаллы. Проверяется информация об их неиспользовании при сборке нескольких последних экземпляров. Вместо них при строительстве данных типов двигателей могли использоваться более дешевые комплектующие, предназначенные для сборки двигателей других типов носителей, например разгонных блоков», – сказал источник.

Собеседник агентства не исключил полного аудита предприятия.

Ранее 25 января «Коммерсантъ» писал, что «Роскосмос» отзовет все двигатели для двух ступеней ракеты «Протон» из-за неполадок, обнаруженных во время огневых испытаний. В общей сложности речь шла о всех двигателях, выпущенных за последние несколько лет.

Как отмечало издание, из-за отзыва двигателей на несколько месяцев будет сдвинут график стартов. Следующий пуск «Протона» теперь может состояться не раньше лета.

В декабре 2016 года произошла авария космического грузовика «Прогресс МС-04», следовавшего с грузом на МКС. После этого генеральный директор Воронежского механического завода Иван Коптев подал в отставку.