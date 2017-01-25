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Иск предпринимателя Сергея Пойманова на $750 млн против Сбербанка и его главы Германа Грефа – это «попытка уйти от ответственности». Об этом заявили в пресс-службе банка, передает РИА Новости.

«В банке имеется информация о том, что Пойманов не оставляет попыток уйти от ответственности, в том числе и уголовной. Юристы банка во всех случаях действуют в соответствии с действующим законодательством», – сообщили в Сбербанке.

Сбербанк действовал по стандартной процедуре, заверили его представители. Они также отрицают участие в судебных тяжбах по поводу передачи предприятия.

Ранее зарегистрированная в США компания PPF Management подала иск о возмещении ущерба на сумму $750 млн за потерю контроля над предприятием «Павловскгранит». Иск подан против 22 юридических и физических лиц, в числе которых Сбербанк, Промсвязьбанк и Герман Греф. Утверждается, что они вступили в сговор, чтобы захватить «Павловскгранит», который принадлежал Сергею Пойманову.

Предприятие кредитовалось в Сбербанке, но оно не смогло обслуживать долги и бизнесмен лишился собственности. По его словам, он пытался оспорить это решение в российских судах, но против него была организована «кампания травли и запугивания».

Пойманов проходит ответчиком по уголовному делу о перепродаже бетонного завода в Воронеже, его обвиняют в превышении полномочий. Он также был признан банкротом решением арбитража Московской области, а его долг оценивался в 3 млрд рублей.