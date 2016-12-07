10:41

Менеджмент «Роснефти», акционеры из BP и члены российского правительства узнали о продаже пакета компании уже после встречи ее главы Игоря Сечина с президентом России Владимиром Путиным. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники.

По словам собеседника агентства, для этих сторон сделка стала «сюрпризом», так как им сообщили лишь через несколько часов после записи встречи Сечина с Путиным для телевидения. «Сечин сделал все сам – правительство никак не участвовало», – уточнил один из источников.

Ранее «Ведомости» писали, что сделкой занимался лично Сечин, «он нашел инвесторов и предложил именно такой вариант».

Структура сделки говорит о том, что одним из владельцев акций «Роснефти стала сингапурская компания QHG Shares. Доля в ней принадлежит зарегистрированной на Каймановых островах компании, личность владельца которой Reuters также не смогло определить.

Игорь Сечин заявил о приватизации пакета акций “Роснефти” 7 декабря. В приватизации участвовал консорциум Glencore и катарский инвестиционный фонд. Сумма сделки составила €10,2 млрд, из которых €7,4 млрд предоставил банк Intesa SanPaolo и российские банки.

РБК сообщало, что банк ВТБ предоставил бридж-кредит QHG Shares для завершения сделки по приватизации акций “Роснефти”. Еще одним кредитором сделки, по данным РБК, стал Газпромбанк.

Glencore после заключения сделки пояснил, что будет владеть 0,54% акций “Роснефти”. Собеседники Finanz на рынке называли сделку “прикрытием”, подобным тому, которое использовалось при приватизации компаний в 1990-х. “Компания размещает облигации и вкладывает деньги в некий фонд, который потом покупает ее же акции, получая за это комиссию”, – пояснил он.