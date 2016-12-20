10:39

Роспотребнадзор продлил на 60 дней запрет на продажу непищевой спиртосодержащей продукции. Об этом сообщается на сайте ведомства.

В ведомстве пояснили, что первый месяц запрета показал его действенность: в частности, было зафиксировано «снижение на 33% количества случаев отравлений и на 65% летальных исходов в период новогодних праздников».

Решение временно запретить продажу спиртосодержащей непищевой продукции было принято после массового отравления концентратом для ванн «Боярышник» в Иркутске. Его жертвами стали 74 человека. Исключение было сделано для парфюмерии и стеклоомывающих жидкостей.

С критикой запрета выступили продавцы бытовой химии, направившие в Роспотребнадзор открытое письмо. В письме говорилось, что выполнение постановления может остановить реализацию «качественных товаров» и «спровоцировать коллапс на рынке». В ведомстве в ответ заявили, что «риски для качественных товаров от ведущих производителей исключены».