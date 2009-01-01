10:59

Банк России не оказывал давление на «Яндекс.Деньги» с целью закрыть избирательный счет политика Алексея Навального. Об этом говорится в заявлении регулятора, опубликованном в фейсбуке.

«Нет, сотрудники Центрального банка ни звонками, ни каким-либо другим образом не совершали тех действий, которые описаны в ваших постах, Алексей Анатольевич [Навальный]. Поэтому на ваши требования мы можем ответить только другим требованием: назовите имя сотрудника ЦБ, который якобы требовал закрытия “Яндекс.Кошелька”, либо извинитесь за то, что написали неправду», – отметили в ЦБ.

В регуляторе пообещали публично провести расследование ситуации и наказать причастных к ней, если этот «звонивший из ЦБ» существует. «В противном случае не только мы, но и ваши читатели заслуживают извинений за то, что вы их ввели в заблуждение», – заключили в ЦБ.

Позднее 25 января Навальный в фейсбуке прокомментировал заявление Центробанка, назвав его «удивительным по своей наглости».

«То есть вам все запрещено. Деньги собирать мы вам не дадим. Но никакого давления не было. Вы ж не можете сказать “зампред ЦБ Васечкин утром 15 января позвонил с такого-то номера такому-то сотруднику Яндекс.Денег с угрозами”, значит, доказательств нет. Все чисто», – написал политик.

Навальный 23 января заявил о блокировке кошелька в «Яндекс.Деньгах», на который собирались средства для его президентской кампании. Счет был открыт Леонидом Волковым. По словам Навального, «хорошие люди из “Яндекс.Денег” честно сказали нам: чуваки, нам звонит ЦБ <…> и требует, чтоб мы под любым предлогом закрыли кошелек Леонида Волкова». Политик назвал действия ЦБ уголовным преступлением и потребовал от главы регулятора Эльвиры Набиуллиной разъяснения ситуации.

По утверждению Навального, в сервисе объяснили, что счет Волкова будет заблокирован, так как Центробанк может расценить его использование как противоречащее законодательству о выборах. Позднее в «Яндекс.Деньгах» предупредили, что внесут изменения в пользовательское соглашение, чтобы ограничить сбор средств на политические цели для частных лиц.

О намерении участвовать в выборах президента РФ, которые пройдут в 2018 году, Навальный объявил 13 декабря. В середине января он опубликовал отчет о сборе средств на избирательную кампанию: ему было перечислено 12,3 млн рублей, в том числе более 5 млн – через «Яндекс.Деньги».