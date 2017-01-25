11:22

Мэр Москвы Сергей Собянин предложил дать Москве и другим регонам, где находятся крупные заказчики, право не публиковать информацию о закупках на портале zakupki.gov.ru. Об этом пишут «Ведомости» со ссылкой на письмо Собянина премьер-министру Дмитрию Медведеву.

Как поясняет Собянин, в 2016 году в федеральной системе были регулярные технические сбои, из-за чего срывались социально значимые контракты.

В департаменте по конкурентной политике Москвы рассказали, что в 2016 году в столице была аттестована собственная региональная система. Размещение информации о закупках в ней позволит повысить оперативность информирования участников и не потребует при этом дополнительных расходов, уверены в мэрии.

Предложение Собянина поддержали представители властей Санкт-Петербурга. В правительстве РФ на просьбу московского мэра пока не ответили.

Как отметила в беседе с «Ведомостями» юрист ФБК Любовь Соболь, единый федеральный портал с госзакупками позволяет легче отследить и проконтролировать прозрачность заказов. Отказ от единой платформы, по ее словам, фактически станет возвратом к ситуации 2011 года, когда данные о закупках было сложно искать на разных сайтах и не было единых стандартов публикации.