В европейскую часть России вновь пришли морозы – в середине недели в Московском регионе температура опустилась до уровней ниже −20°C, а главное управление МЧС по Ульяновской области предупредило об «аномально-холодной погоде» до конца месяца. Рука об руку с прогнозом погоды в российской новостной повестке идут две темы – состояние автодорог и отопление домов.

Отопительный сезон каждый год становится темой для бурных дискуссий. Топить батареи в квартирах, как кажется их обитателям, начинают то слишком рано, то слишком поздно; подают в них то недостаточно, то, наоборот, чрезмерное количество тепла. «А мне нравится холод в квартире – есть повод надеть любимый исландский свитер и выпить среди ночи бокал красного вина», – писал в сентябре прошлого года профессор НИУ ВШЭ Сергей Медведев в фейсбуке, когда москвичи страдали от рано начавшейся осени. «Не торопите отопительный сезон, успеете еще обжечься голым задом о раскаленные батареи», – призывал публицист, объясняя любовь россиян к жарко натопленным домам склонностью жителей страны к «ритуалам потлача, символического уничтожения богатства».

Не углубляясь в антропологические истоки особенностей национального теплоснабжения, Republic узнал: перегревают ли на самом деле российские жилища, сколько при этом пропадает энергии и можно ли это исправить.