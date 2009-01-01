12:26

Мосгордума в первом чтении одобрила повышение пенсионного возраста для московских чиновников. Об этом сообщает «Интерфакс».

Законопроект предлагает ежегодно увеличивать возраст выхода на пенсию на полгода. Пенсионный возраст для мужчин таким образом за 10 лет поднимется с 60 лет до 65 лет, а у женщин за 16 лет с 55 до 63 лет.

Предлагается также увеличить максимальный возраст, до которого чиновник может занимать свой пост, до 65 лет. На данный момент чиновники могут оставаться на госслужбе до 60 лет. Увеличен будет и стаж муниципальной службы, который необходим для назначения доплат к пенсии.

В мае 2016 года президент России Владимир Путин подписал закон о повышении пенсионного возраста для государственных служащих. Согласно ему, мужчины-чиновники будут выходить на пенсию по достижении 65 лет, а женщины после 63 лет. Закон начал действовать в 2017 году.

Повышение пенсионного возраста обсуждается в правительстве. На этом настаивало Минэкономразвития, а Министерство финансов в апреле направило свои предложения по изменению пенсионной системы. Ведомство предлагало повысить возраст выхода на пенсию для мужчин и женщин до 65 лет. В Министерстве труда при этом отмечали, что повышение пенсионного возраста позволит увеличить размер пенсии.