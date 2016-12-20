12:43

Глава Сбербанка Герман Греф назвал «мошенническим актом» иск на $750 млн, который подала против него американская компания PPF Management. Об этом он заявил журналистам, передает RNS.

«Это такой типичный мошеннический акт. У нас бэнкинг связан с тем, что мы вынуждены достаточно жестко защищать свои интересы в каких-то историях», – сказал он.

О том, что PPF Management, зарегистрированная в американском штате Делавэр, подала иск в суд Нью-Йорка о возмещении $750 млн ущерба за утерю контроля над российским предприятием по добыче щебня «Павловскгранит», 25 января сообщила газета «Ведомости».

Помимо Грефа в числе ответчиков по иску фигурируют также другие физические и юридические лица, в том числе Сбербанк и Промсвязьбанк.

В исковом заявлении утверждается, что ответчики вступили в сговор с целью рейдерского захвата «Павловскгранита», крупнейшим владельцем которого до 2009 года был предприниматель Сергей Пойманов. Предприятие кредитовалось в Сбербанке, но свои долги обслуживать не смогло, в результате чего бизнесмен лишился собственности.

«Мы никогда не были замечены в рейдерстве. У нас была бы вся страна (в числе активов) после кризиса 2008–2009 годов», – подчеркнул Греф (цитата по «Интерфаксу»).

Ранее в Сбербанке, комментируя иск, назвали его «попыткой [Пойманова] уйти от ответственности».