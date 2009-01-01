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На встрече президента РФ Владимира Путина с новыми акционерами «Роснефти» не будет обсуждаться вопрос о владельцах организаций, которые приобрели акции российской госкомпании. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, передает «Интерфакс».

«Я не думаю, что такие вопросы – технологические – будут подниматься. Это не вопрос президента. Президент встречается с зарубежными инвесторами, серьезными инвесторами, партнерами на длительную перспективу», – пояснил он.

Отвечая на вопрос, известно ли Путину, кому принадлежит сингапурская компания, которая теперь владеет 19,5% акций «Роснефти», Песков заявил, что «президент обладает всей необходимой информацией».

Пресс-секретарь Путина добавил, что на встрече с инвесторами «Роснефти» стороны будут обсуждать инвестиционный климат в России, надежность российской стороны как партнера для зарубежных инвесторов и расширение сотрудничества с ними. По словам Пескова, во встрече примут участие глава суверенного фонда Катара Аль Тани, главный исполнительный директор Glencore Айван Глазенберг и главный исполнительный директор банка Intesa Sanpaolo Карло Мессина.

О продаже пакета акций «Роснефти» глава нефтяной госкомпании Игорь Сечин объявил 7 декабря 2016 года. Новыми акционерами стали консорциум Glencore и катарского инвестфонда. Сумма сделки составила €10,2 млрд, из которых €7,4 млрд предоставил банк Intesa Sanpaolo совместно с российскими финансовыми организациями.

Согласно структуре сделки, собственником 19,5% акций «Роснефти» стала сингапурская QHG Shares, которой владеет QHG Investment LLP. Последняя, в свою очередь, принадлежит катарской Qatar Holding («дочка» катарского фонда) и британской QHG Holding. При этом QHG Holding принадлежит трем партнерам: Qatar Holding, структуре Glencore, а также зарегистрированному в декабре на Каймановых островах офшору QHG Cayman. Кто стоит за этим офшором и какова его роль в сделке, неизвестно.