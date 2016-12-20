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В Кремле считают, что семейные конфликты нельзя отождествлять с насилием. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя законопроект о декриминализации домашних побоев.

«Нужно четко дифференцировать семейные отношения и рецидивные случаи. Если вы почитаете законопроект [о декриминализации побоев], то вы обратите внимание на то, что за случаи рецидивов в нем подразумевается ответственность», – сказал Песков.

Пресс-секретарь выразил мнение, что «призывы к ответственности за различные проявления семейных отношений» вряд ли являются целесообразными.

Госдума утром 25 января во втором чтении приняла законопроект, который переводит в число административных нарушений «побои в отношении близких людей». Повторное привлечение к ответственности же грозит уголовной ответственностью. Все поправки, предлагаемые ко второму чтению, были отклонены.

Спикер Думы Вячеслав Володин ранее заявлял, что декриминализация побоев в семье должна восприниматься обществом как «условие для создания крепких семей».