13:50

Прибыль российских банков в 2016 году составила 930 млрд рублей. Об этом 25 января сообщается в материалах ЦБ.

По сравнению с 2015 годом (192 млрд рублей) прибыль банковского сектора РФ выросла в 4,8 раза. В декабре прошлого года финансовые организации страны заработали 141 млрд рублей против убытка годом ранее на 72 млрд рублей.

В ЦБ отметили, что доверие россиян к банкам сохранилось – об этом свидетельствует устойчивый приток вкладов населения. За 2016 год вклады физических лиц с устранением влияния валютной переоценки увеличились на 9,2%.

Регулятор также указал, что на финансовые результаты «значительное влияние оказало укрепление национальной валюты». В ЦБ пояснили, что активы банков за год номинально уменьшились на 3,5%, но без учета валютной переоценки – выросли на 1,9%.

Заметка дополняется.