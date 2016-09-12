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Российские города должны быть приведены в достойный вид примерно за пять лет. Такую задачу поставил правительству премьер-министр РФ Дмитрий Медведев 25 января, передает ТАСС.

«Абсолютно любому человеку важно, как выглядит двор, в котором он живет, территория вокруг многоквартирного дома, есть ли там нормальное освещение, зелень, клумбы, удобные скамейки, можно ли спокойно гулять, заниматься спортом или припарковать свой автомобиль», – подчеркнул он.

По словам Медведева, реализации поставленной цели будет служить приоритетный проект «Формирование комфортной городской среды». Как заявил министр строительства и ЖКХ РФ Михаил Мень, общий объем финансирования проекта составит 27,2 млрд рублей.

Глава правительства также напомнил, что в 2017 году расходы бюджета в рамках нацпроекта «ЖКХ и городская среда» будут увеличены с 5 млрд до 20 млрд рублей. В рамках программы будет благоустроена городская среда во всех населенных пунктах с численностью населения более тысячи человек.

В сентябре 2016 года Медведев говорил, что повышение качества жизни в городах – «вопрос конкуренции за лучшие умы, а значит и за бизнес-идеи, за инвестиции». Он добавил, что этот вопрос касается абсолютного большинства людей.