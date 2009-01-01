15:23

Глава «Роснефти» Игорь Сечин отказался комментировать сообщения о «мигалке», которая якобы установлена на его автомобиле, и попросил журналистов «отстать». Его слова приводит «Дождь».

«Отстаньте, пожалуйста, от меня. Вы что, предполагаете, что я могу на незаконных основаниях каким-то спецсредствами пользоваться? Конечно, нет», – заявил Сечин.

При этом он отказался отвечать, откуда у него появилось право на «мигалку». «А объяснять я вам не могу, и не буду, и не обязан этого делать», – заявил он.

О том, что Сечин ездит на машине с «мигалкой» стало известно «Дождю» 18 января. Собеседники издания сообщили, что главе «Роснефти» предоставила мигалку ФСО из-за угрозы «мести бывших акционеров ЮКОСа». В ФСО, однако, заявили, что не имеют к этому никакого отношения.

Пресс-секретарь «Роснефти» Михаил Леонтьев в ответ журналистам заявил «Пройдите, пожалуйста, в жопу. Примите уверения в нашем неизменном почтении». Позднее в комментарии телеканалу «Би-би-си» он сообщил, что Сечин имеет право ездить на машине с «мигалкой», так как работает ответственным секретарем президентской комиссии по ТЭК. «Ну хватит говно-то подбирать. Знаете что, идите вы подальше, не хочу я отвечать на ваш вопрос», – заключил он.

Владимир Путин запретил чиновникам и главам госкомпаний пользоваться «мигалками» в 2012 году. Использовать их разрешено некоторым сотрудникам правительства, Администрации президента и ФСБ.