15:38

Дебаты оппозиционера Алексея Навального и дизайнера Артемия Лебедева состоятся 26 января в 19:00 мск на «Дожде». Об этом сообщается на сайте телеканала.

Вести дебаты будет журналистка Ксения Собчак.

Лебедев предложил провести дебаты с Навальным после того, как политик назвал его «крупным господрядчиком». 17 января Навальный принял его предложение.

Изначально дебаты были назначены на 25 января, но за два дня до запланированной даты Навальный заявил, что их придется перенести на более поздний срок из-за ежедневных судебных заседаний по делу «Кировлеса».

25 января Лебедев в своем блоге обвинил Навального в уклонении от дебатов. Дизайнер указал, что заседания по делу «Кировлеса» проходят только по будням, и заявил, что «в концепции “я вселенский страдалец” Навальный не может взять и на выходных ответить за базар». Дизайнер пообещал извиниться за свои слова в случае, если Навальный согласится провести дебаты в субботу.

Навальный, комментируя обвинения дизайнера, заявил, что «госзаказчику вовсе не обязательно быть человеком неприятным, лживым и так отчаянно шестерить на власть, но Лебедев оказался именно таким», и написал, что ждет от него «обещанных извинений».

Поводом для дебатов стал пост Навального, в котором он написал, что по полученным студией Лебедева контрактам не представлено официальной информации и данных об их стоимости. Глава Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) расценил это как свидетельство о мошенничестве с контрактами.

Отвечая на обвинения Навального, Лебедев заявил, что за два года его студия проиграла конкурсы на почти 409 млн рублей. Дизайнер подчеркнул, что все конкурсы были проведены честно.