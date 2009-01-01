16:08

Реальные располагаемые доходы россиян по итогам 2016 года сократились на 5,9%. Об этом сообщается в материалах Росстата, опубликованных 25 января.

Ранее в Минэкономразвития прогнозировали, что доходы населения РФ должны упасть за год на 5,8%. Для сравнения, в 2015 году спад доходов составил 3,2%, а в 2014 году – 0,7%.

В номинальном выражении доходы россиян в 2016 году выросли на 1% к предыдущему году – до 30775 рублей в месяц.

Номинальная заработная плата за прошлый год увеличилась на 7,7% до 36703 рублей в месяц. Росстат также зафиксировал рост реальной зарплаты – за год она поднялась на 0,6%.

Инфляция в стране в 2016 году составила 5,4%, оказавшись на минимальном уровне за всю историю современной России, ранее сообщило ведомство.

Эксперты Высшей школы экономики в конце января предупредили, что продолжительное сокращение реальных доходов населения может привести к негативным последствиям и «является одной из основных причин возникновения социальных, политических и экономических проблем зачастую с непредсказуемыми последствиями». В свою очередь, в ранее выпущенном докладе РАНХиГС говорилось, что каждый третий житель России рискует оказаться за чертой бедности.