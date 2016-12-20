В 2016 году Россия формально очень продвинулась в борьбе с коррупцией. Были приняты и вступили в силу несколько важных антикоррупционных законов, Россия выполнила основные требования Совета Европы по борьбе с коррупцией и подписала соглашение об автоматическом обмене финансовой информацией с налоговыми службами стран Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР). Кроме того, год запомнился рядом громких связанных с коррупцией дел: в сентябре задержали полковника-миллиардера Дмитрия Захарченко, в ноябре – министра экономического развития Алексея Улюкаева и генерала ФСО Геннадия Лопырева. Значит ли все это, что власти взялись за коррупцию всерьез? Международные исследования показывают, что нет.

Индекс восприятия коррупции (ИВК), который ежегодно публикует Transparency International, в 2016 году в очередной раз показывает, что Россию считают коррумпированной страной. В ее оценке ничего не меняется. Формально Россия опустилась со 119-го места на 131-е (из 176-ти), но фактически она осталась на месте, просто стран в этом году стало больше. ИВК – это средняя оценка для страны по данным опросов экспертов и предпринимателей, проведенных 12 авторитетными независимыми организациями, включая Всемирный банк и Всемирный экономический форум.

То же недоверие к российской антикоррупционной политике заметно по массовым опросам россиян: по данным ВЦИОМа, более половины россиян считают арест Улюкаева «показательной акцией или сведением счетов», а не реальной борьбой с коррупцией.

В чем причины недоверия? Чего еще не хватает, если уже приняты правильные законы?

Кумовство хуже воровства

Россия и развитый мир понимают под коррупцией разное. У нас при слове «коррупция» граждане представляют себе прежде всего гаишника и столоначальника, а не кооператив «Озеро». Наше регулярное исследование «Барометр мировой коррупции» выявляет это уже много лет.

Во всем мире же коррупцией называют не только взяточничество, не только получение чемоданов наличных и даже не только счета в офшорах. Взятки – это только одна из форм. Другая форма – кронизм, когда на властные или хлебные должности продвигают своих друзей, и ее частный случай – непотизм, когда продвигают родственников. В России то и другое процветает, но совершенно не попадает в фокус официальной борьбы с коррупцией.